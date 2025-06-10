Токаев встретился с Бакытжаном Сагинтаевым в Акорде
Опубликовано:
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены текущая деятельность и вопросы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к IV Евразийскому экономическому форуму и заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся 26-27 июня в Минске", - сказано в сообщении.
Напомним, что главой Коллегии ЕЭК Сагинтаева назначили с 1 февраля.
На официальном сайте ЕЭК говорится, что Бакытжан Сагинтаев окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (ныне - КазНУ им. аль-Фараби), является кандидатом экономических наук.
В прошлом был акимом Павлодарской области, министром экономического развития и торговли РК, премьер-министром страны, а также акимом Алматы.
До этого Токаев проводил встречу с Сагинтаевым в декабре 2024 года.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2253495-tokaev-provel-vstrechu-s-bakytzhanom-sagintaevym-v-akorde/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах