Токаев встретился с Бакытжаном Сагинтаевым в Акорде

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены текущая деятельность и вопросы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к IV Евразийскому экономическому форуму и заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся 26-27 июня в Минске", - сказано в сообщении.

Напомним, что главой Коллегии ЕЭК Сагинтаева назначили с 1 февраля.

На официальном сайте ЕЭК говорится, что Бакытжан Сагинтаев окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (ныне - КазНУ им. аль-Фараби), является кандидатом экономических наук.

В прошлом был акимом Павлодарской области, министром экономического развития и торговли РК, премьер-министром страны, а также акимом Алматы.

До этого Токаев проводил встречу с Сагинтаевым в декабре 2024 года.