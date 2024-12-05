Токаев провел беседу с Сагинтаевым в Акорде

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорды.

Глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Напомним, что главой Коллегии ЕЭК Сагинтаева назначили с 1 февраля.

На официальном сайте ЕЭК говорится, что Бакытжан Сагинтаев окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (ныне - КазНУ им. аль-Фараби), является кандидатом экономических наук.

Трудовой путь начал в 1985 году с должности преподавателя.

С 2007 по 2008 год - руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

С 2008 по 2012 год - аким Павлодарской области.

В 2012 году - министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 2013 – первый заместитель премьер-министра - министр регионального развития Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 год - первый заместитель премьер-министра.

С 2016 по 2019 год - премьер-министр Казахстана.

С 1 марта по 24 марта 2019 года - государственный секретарь Республики Казахстан.

С марта по июнь 2019 года - руководитель Администрации президента Республики Казахстан.

С 2019 по 2022 год - аким Алматы.

С 1 июня 2022 по 31 января 2024 года - министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.