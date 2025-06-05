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Токаев провел совещание с руководством КНБ

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Касым-Жомарт Токаев провел совещание
Касым-Жомарт Токаев провел совещание. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел совещание с руководящим составом Комитета национальной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Комитет национальной безопасности, где ознакомился с деятельностью оперативно-технических подразделений.

️Главе государства были продемонстрированы возможности спецслужбы по обеспечению кибербезопасности, проекты развития правительственной и служебной связи, технологий искусственного интеллекта.

️В ходе совещания, заслушав доклады, Касым-Жомарт Токаев отметил важность отражения угроз информационной безопасности и обеспечения стабильного функционирования критической инфраструктуры страны.

️По итогам мероприятия президент поставил ряд конкретных задач по совершенствованию деятельности в данном направлении.

Отметим, две недели назад Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева и заслушал отчет об основных итогах работы ведомства. Глава КНБ сообщил президенту о том, что было отражено свыше 796 млн кибератак на информационные системы государственных органов.

После глава государства дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Также в мае президент провел заседание Совета безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2252634-tokaev-provel-soveshchanie-s-rukovodstvom-knb/