Токаев провел совещание с руководством КНБ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел совещание с руководящим составом Комитета национальной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Комитет национальной безопасности, где ознакомился с деятельностью оперативно-технических подразделений.

️Главе государства были продемонстрированы возможности спецслужбы по обеспечению кибербезопасности, проекты развития правительственной и служебной связи, технологий искусственного интеллекта.

️В ходе совещания, заслушав доклады, Касым-Жомарт Токаев отметил важность отражения угроз информационной безопасности и обеспечения стабильного функционирования критической инфраструктуры страны.

️По итогам мероприятия президент поставил ряд конкретных задач по совершенствованию деятельности в данном направлении.

Отметим, две недели назад Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева и заслушал отчет об основных итогах работы ведомства. Глава КНБ сообщил президенту о том, что было отражено свыше 796 млн кибератак на информационные системы государственных органов.

После глава государства дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Также в мае президент провел заседание Совета безопасности.