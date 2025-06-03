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Высокопоставленный чиновник умер в ВКО

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Руководитель Управления транспорта в ВКО
Нуржан Жумадилов. Фото: gov.kz

В ВКО скончался руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона Нуржан Жумадилов. Ему было 55 лет, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, коллектив выражает глубокие соболезнования супруге, детям, родным и близким в связи с безвременной кончиной главы управления Нуржана Жумадилова, который долгие годы руководил дорожной отраслью региона.

"Квалифицированный руководитель - скромный, гуманный, трудолюбивый, воспитанный, добродушный, всегда был готов помочь. Его жизненный путь оставил неизгладимый след как яркий пример честности и простоты. Это был человек, занимавший особое место в коллективе", - сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО.

По данным официального сайта ведомства, Нуржан Жумадилов родился 25 октября 1969 года в селе Тарбагатай Аягозского района Семипалатинской области.

Имел два высших образования. Он закончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности "строительство автомобильных дорог и аэродромов" и Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева по специальности "экономика".

Трудовую деятельность Нуржан Жумадилов начал с 1993 года дорожным мастером ДЭУ-25. В разные годы работал прорабом ДЭУ-25, начальником производственно-технического отдела ДЭУ-25, начальником ДЭУ-71 ВКО филиала РГП "Казахавтодор", начальником отдела контроля качества и приемки выполненных работ Восточно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог. 

В 2009-2014 годы занимал должность заместителя руководителя по вопросам развития дорог Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО. С 2014 по 2018 год работал руководителем РГУ "Шығысжоллаборатория".

С 2018 по 2021 год Нуржан Жумадилов занимал должность руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО.

В 2021-2022 годы занимал пост заместителя акима ВКО.

В сентябре 2022 года снова стал руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО.

Ранее стало известно, что на 58-м году жизни скоропостижно скончался заместитель руководителя аппарата акима Карагандинской области Бахтиар Айешов. В разные годы он занимал должности в органах исполнительной власти региона и Караганды.

Также в возрасте 54 лет ушел из жизни известный казахстанский финансист, председатель правления АО "Фонд гарантирования страховых выплат" Ерлан Бурабаев. По данным фонда, в том числе благодаря Бурабаеву были реализованы многие инициативы в сфере страхования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2251896-vysokopostavlennyy-chinovnik-umer-v-vko/