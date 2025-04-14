Скончался известный казахстанский финансист Ерлан Бурабаев

В возрасте 54 лет ушел из жизни председатель правления АО "Фонд гарантирования страховых выплат" Ерлан Бурабаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО.

Как сообщается на сайте фонда, председатель правления Ерлан Бурабаева ушел из жизни на 55-ом году жизни.

"Ерлан Омурзакович был выдающимся финансистом, посвятившим свою профессиональную деятельность развитию финансового рынка, укреплению финансовой стабильности и становлению страхового сектора Республики Казахстан.

Его высокий профессионализм, стратегическое мышление и глубокое понимание экономических процессов снискали заслуженное уважение среди коллег, партнёров и широкой профессиональной аудитории", - сказано в сообщении.

По данным Фонда, в том числе благодаря Бурабаеву были реализованы" ключевые инициативы в сфере страхования и системы гарантирования страховых выплат".

Как сообщается на сайте АО, Фонд гарантирования страховых выплат является единственной организацией на территории Казахстана, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям при принудительной ликвидации страховой организации.

Кроме того, Фонд наделен дополнительной функцией: осуществлением выплат по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего или расходов на погребение в случаях неустановления лица, скрывшегося с места транспортного происшествия и ответственного за причинение вреда потерпевшему.