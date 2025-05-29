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Можно будет расплачиваться криптовалютой: CryptoCity появится в Казахстане

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Криптовалюта
Криптовалюта. Иллюстративное фото: CFOTO/Getty Images

Касым-Жомарт Токаев на открытии пленарной сессии Международного форума "Астана" сообщил о создании в Казахстане пилотной зоны CryptoCity, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Мы инвестируем в человеческий капитал, расширяем возможности для молодых специалистов. Наша первоочередная задача – сократить региональные диспропорции и укрепить средний класс. Именно поэтому мы продолжаем укреплять наш потенциал в ключевых секторах – от цифровых технологий и искусственного интеллекта до чистой энергетики и производств с высокой добавленной стоимостью", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Казахстан добился значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает его стремление стать евразийским IT-хабом.

"Мы уделяем особое внимание искусственному интеллекту. Наша цель – стать академическим и инновационным хабом, в котором будет действовать ряд филиалов иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок.

Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер, который уже доставлен в страну.

Кроме того, мы планируем создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей", - заключил Токаев.

Отметим, выступая на открытии сессии, Токаев заявил, что во время форума возлагает большие надежды на плодотворный обмен мнениями по вопросам мировой экономики, регионального сотрудничества и другим актуальным проблемам международной повестки дня.

Кроме того, глава государства высказался о глобальных конфликтах и объяснил, почему Казахстан отказался от ядерного оружия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2250141-mozhno-budet-rasplachivatsya-kriptovalyutoy-cryptocity-poyavitsya-v-kazahstane/