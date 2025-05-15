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Продали за 176 млн, выкупили за 1 млрд: в акимате ответили на слова депутата о странной схеме со сквером в Астане

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Сквер
Сквер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В управлении архитектуры Астаны ответили депутату Асхату Смагулову, который ранее сообщил о странной схеме по продаже и покупке территории на левом берегу столицы, передает NUR.KZ.

Накануне депутат Асхат Смагулов заявил, что речь идет о территории, которая долгое время пустовала возле ТРЦ "Керуен" - недавно на пустыре разбили сквер. По его словам, до этого участок продали частному лицу, а затем выкупили обратно за сумму в 5 раз больше.

"Этот участок был возвращен городу в 2022-м году, потому что был не использован. В 2023-м году его продают через аукцион. Какая была необходимость продавать его через аукцион, если через 4 месяца мы его выкупаем назад у частного собственника? Теперь смотрите - на аукционе мы его продаем за 176 млн тенге, а выкупаем назад более чем за 1 млрд тенге", - рассказал Смагулов.

Корреспондент NUR.KZ по данной ситуации обратился в пресс-службу Управления архитектуры Астаны. Там сообщили, что в 2015 году данный участок был разделен на два, при этом персональные данные не могут разглашаться без согласия правообладателей.

"В связи с тем, что данные участки не были освоены, подведомственной организацией Министерства сельского хозяйства в судебные органы был подан иск об их изъятии, который в 2022 году решением суда был удовлетворен и передан на исполнение в органы юстиции. Далее ими же были проведены торги (аукционы) по их продаже, без учета намерений акимата города Астаны о строительстве сквера.

В 2023 году акиматом было принято решение о строительстве на этой территории сквера и в градостроительную документацию были внесены соответствующие изменения. Также в связи с тем, что рассматриваемая территория входит в границы изымаемого земельного участка для государственных нужд, акиматом Астаны в 2024 году принято постановление об изъятии земельных участков для государственных нужд", - сказано в ответе на запрос.

В сообщении также указано, что процедура отчуждения будет осуществлена в соответствии с законом РК "О государственном имуществе" и предусматривает выплату компенсации в размере рыночной стоимости имущества.

"Она будет определена оценщиком. При этом отмечаем, что ни о каком миллиарде речь не идет. Кроме того, в бюджете города на текущий год средства на выкуп не заложены", - добавили в управлении.

Ранее мы писали, что в Астане после публичных слушаний и встреч с жильцами не будут отдавать территорию в микрорайоне Алматы под жилую застройку, как планировалось, а оставят сквер.

В октябре прошлого года жители Астаны пожаловались на строительство многоэтажного дома на месте сквера - в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений прокомментировали ситуацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2245425-ni-o-kakom-milliarde-rechi-ne-idet-v-akimate-astany-prolili-svet-na-strannuyu-shemu-so-skverom/