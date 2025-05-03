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Асхат Шахаров рассказал, мечтал ли он стать акимом

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Асхат Шахаров
Асхат Шахаров. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров рассказал о своем детстве, а также ответил на вопрос, хотел ли он тогда стать акимом, передает "Диапазон".

У главы региона спросили, мечтал ли он в детстве стать акимом.

"С детства мечтают не об этом, наверное, мечтают полететь в космос. Мы в классе мечтали быть военными, поступить в курсантскую школу. У меня родители были ближе к медицине. Отец был механизатором, но последние семь-восемь лет до пенсии работал водителем на "скорой". Мама работала медработником. Я мечтал быть врачом", - поделился Асхат Шахаров.

Также он рассказал, какое у него осталось самое яркое воспоминание о детстве.

"Если велосипед купили, это была большая радость. С папой нравилось выезжать. В 80-90-х, помню, ходили на стадион болеть за команду футболистов "Актюбинец". Казалось, что это такое грандиозное мероприятие. Было натуральное поле, ели мороженое в стаканчиках, сопереживали.

Практически не было выбора секций, сейчас дети прыгают из одной в другую. А раньше в одном поселке одна секция была, выбор у тебя был один, там конкуренция большая. Хотелось показать себя. Мы изучали только немецкий язык, писали письма сверстникам в ГДР, они нам отвечали.

По спортивной части тоже хотелось что-то доказать, не все сразу получалось. Надо было тренироваться намного больше, чем другие, чтобы показать себя. Я это понял с детства, как ты начнешь делать больше, чем другие, только это даст плоды. Больше трудишься - больше результат", - говорит аким Актюбинской области.

Напомним, Асхат Шахаров стал акимом Актюбинской области в сентябре 2023 года. По первому образованию он - учитель физкультуры, по второму - экономист международного уровня.

Преподавал в актюбинских вузах, был директором центра подготовки олимпийского резерва, работал районным акимом на западе Казахстана. Также возглавлял район Байтерек в ЗКО.

В марте 2020 года стал акимом Актобе, а в декабре 2022 года покинул этот пост. Его назначили на должность государственного инспектора Администрации президента РК, после чего он и стал акимом Актюбинской области.

Асхат Шахаров - заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо, обладатель ряда престижных спортивных наград, трижды чемпион мира по самбо, участвовал в ОИ в Сиднее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2241696-ashat-shaharov-rasskazal-mechtal-li-on-stat-akimom/