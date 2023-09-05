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Асхат Шахаров стал акимом Актюбинской области

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Асхат Шахаров
Асхат Шахаров. Фото: facebook.com/ashat.shaharov.14

Асхат Шахаров стал акимом Актюбинской области. Соответствующий Указ подписал глава государства. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

"Указом главы государства Шахаров Асхат Берлешевич назначен акимом Актюбинской области", - говорится в тексте.

У Асхата Шахарова два высших образования. По первому он - учитель физкультуры, по второму - экономист международного уровня. Кроме того, является кандидатом экономических наук.

Преподавал в актюбинских вузах, был директором центра подготовки олимпийского резерва, работал районным акимом на западе Казахстана. Также возглавлял район Байтерек в ЗКО.

В марте 2020 года стал акимом Актобе, а в декабре 2022 года покинул этот пост. Его назначили на должность государственного инспектора Администрации президента РК.

Асхат Шахаров - заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо, обладатель ряда престижных спортивных наград, трижды чемпион мира по самбо, участвовал в ОИ в Сиднее.

Напомним, сегодня Указом главы государства Ералы Тугжанов был освобожден от должности акима Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035350-ashat-shaharov-stal-akimom-aktyubinskoy-oblasti/

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