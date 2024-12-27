Сотрудник палаты предпринимателей получил выговор за прогулы совещаний в Павлодаре

Сотрудник Палаты предпринимателей Павлодарской области подал иск к работодателю, оспаривая наложенные дисциплинарные взыскания, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску горожанина к Палате предпринимателей Павлодарской области о признании незаконными приказов о наложении дисциплинарных взысканий рассмотрел Павлодарский городской суд.

По делу установлено, что на истца наложены дисциплинарные взыскания в виде выговора за неудовлетворительное исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в систематическом отсутствии на еженедельных аппаратных совещаниях; в виде строгого выговора - за неудовлетворительное исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в препятствовании допуска к рабочему месту менеджера-консультанта.

В иске павлодарец указал, что при наложении дисциплинарных взысканий допущены нарушения.

"Он не смог дать объяснительную по факту отсутствия на совещаниях, так как работодателем не предоставлена видеозапись совещаний, также срок привлечения к ответственности уже истек. Кроме того, он не знал о заключении договора с новым сотрудником филиала", - отметили в суде.

Ответчик с иском не согласился и пояснил, что отсутствие объяснительных не является препятствием для привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности. Факт отсутствия без уважительной причины на еженедельных аппаратных совещаниях подтверждается протоколами и видеозаписями.

Воспрепятствование к допуску менеджера-консультанта в здание филиала Палаты предпринимателей подтверждается объяснительной этого сотрудника.

Суд при рассмотрении дела пришел к выводу, что Палатой предпринимателей при наложении дисциплинарных взыскании на истца нарушений трудового законодательства не допущено, в связи с чем в удовлетворении иска отказано в полном объеме.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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