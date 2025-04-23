Токаев поздравил казахстанцев с праздником

Согласно поручению президента Касым-Жомарта Токаева, 23 апреля провозглашено Национальным днем книги. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с этой датой, передает NUR.KZ.

Как сообщает в Telegram-канале пресс-секретарь президента, в соответствии с поручением, которое глава государства дал на заседании Национального курултая в Атырау, 23 апреля провозглашено Национальным днем книги.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников по случаю этой знаменательной даты.

"Поздравляю с Национальным днем книги, который отмечается впервые в этом году! Данный праздник символизирует стремление к знаниям, любознательность и любовь к чтению. Благодаря чтению молодежь обретает способность мыслить масштабно и прогрессивно. Именно такие ценности формируют новое качество нации", - говорится в поздравлении.

Напомним, мы писали, что весной прошлого года правительство Казахстана подготовило постановление о введении нового праздника в стране - Национального дня книги.

Проект разработан для включения праздника "День национальной книги" в перечень праздничных дат в Республике Казахстан в целях формирования в обществе высокой культуры чтения", – говорилось в пояснительной записке.

А в декабре в Сети появился проект приказа Министерства труда и социальной защиты, которым планировалось утвердить 8 новых профессиональных праздников.

В январе этого года мы писали, что в Казахстане появился ряд новых профессиональных праздников.

Отметим, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

Национальные праздники — праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Профессиональные и иные праздники — праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан. При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники.