Токаев поздравил казахстанцев с Пасхой
Опубликовано:
Сегодня, 20 апреля, в день христианского праздника Пасхи, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил верующих казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Слова поздравления президента христианам Казахстана опубликованы в официальном Telegram-канале Акорды.
"Дорогие соотечественники!
Поздравляю всех христиан нашей страны с Пасхой!
Этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих. Глубоко символично, что в этом году православные, католики и протестанты всего мира отмечают Пасху в один день.
Христианство, как и другие религии, играет важную роль в жизни нашего общества. Продвигая высокие гуманистические идеалы, пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности нашего народа, призывают людей к добру и согласию.
Убежден, что общенациональное единство, взаимопонимание и гармония между представителями всех этносов и конфессий всегда будут надежной основой устойчивого прогресса Казахстана.
Пусть праздник Пасхи наполнит любовью и счастьем ваши дома!
Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях!", - сказал президент.
Пасха - это главное торжество в православии, основа вероучения. Для христиан это символ вечной жизни, победы над грехом.
Добавим, православная церковь в течение года отмечает 12 больших праздников. Из них 7 посвящены Иисусу Христу и 5 — Богородице. Когда большие праздники, посты и дни поминовения усопших, мы писали в этом материале.
По символизму события отметим, что Пасха — самый светлый праздник в христианстве. В нем воплощена главная идея религии — победа жизни над смертью. Материальным символом вечной жизни стало яйцо, которому придавали сакральный смысл задолго до христианства. Какова история крашенки и какими значениями наполнился древний символ сегодня, читайте здесь.
Каким обрядам и обычаям важно следовать, на какие приметы обратить внимание в Светлое Христово Воскресенье? Рекомендации дали исследователи традиций.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2237373-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-pashoy/