Токаев поздравил казахстанцев с Пасхой

Сегодня, 20 апреля, в день христианского праздника Пасхи, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил верующих казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Слова поздравления президента христианам Казахстана опубликованы в официальном Telegram-канале Акорды.

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех христиан нашей страны с Пасхой!

Этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих. Глубоко символично, что в этом году православные, католики и протестанты всего мира отмечают Пасху в один день.

Христианство, как и другие религии, играет важную роль в жизни нашего общества. Продвигая высокие гуманистические идеалы, пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности нашего народа, призывают людей к добру и согласию.

Убежден, что общенациональное единство, взаимопонимание и гармония между представителями всех этносов и конфессий всегда будут надежной основой устойчивого прогресса Казахстана.

Пусть праздник Пасхи наполнит любовью и счастьем ваши дома!

Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях!", - сказал президент.

Пасха - это главное торжество в православии, основа вероучения. Для христиан это символ вечной жизни, победы над грехом.

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