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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистау

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Касым-Жомарт Токаев в Мангистау
Касым-Жомарт Токаев в Мангистау. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с рабочей поездкой в Мангистаускую область - планируется посещение ряда объектов региона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область.

Как сообщает пресс-служба президента в Telegram-канале, Касым-Жомарт Токаев ознакомится с деятельностью ряда объектов и проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.

Отметим, что на прошлой неделе глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал в Шымкенте с рабочей поездкой, где ознакомился с социально-экономическим развитием города и встретился с отечественными учеными.

Сегодня стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летнему юбилею Победы в ВОВ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2235914-tokaev-pribyl-s-rabochey-poezdkoy-v-mangistau/