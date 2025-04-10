Акимов наказали в Акмолинской области

Аким Степногорска наказан за отсутствие контроля за благоустройством, а аким Буландынского района - за непринятие своевременных противопаводковых мер, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Акмолинской области.

По информации официального Telegram-канале акимата Акмолинской области, за отсутствие должного контроля за деятельностью местных исполнительных органов в вопросах благоустройства Степногорска распоряжением главы региона от 8 апреля 2025 года на акима города Гайдара Касенова наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Также сообщается, что за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в непринятии своевременных противопаводковых мер в Буландынском районе, распоряжением акима Акмолинской области от 8 апреля 2025 года на акима Буландынского района Ардака Смаилова наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

Напомним, Гайдар Касенов был назначен акимом Степногорска распоряжением акима Акмолинской области от 13 ноября 2024 года по согласованию с Администрацией президента РК и с согласия депутатов маслихата.

В рамках поручений главы государства перед Гайдаром Касеновым поставили ряд задач по развитию города и созданию комфортных условий для населения.

На прошлой неделе из трех сел Буландынского района Акмолинской области из-за паводка были эвакуированы более ста жителей. Силы МЧС в регионе своевременно провели взрывные работы, отсыпку инертных материалов и мешкотары, а также организовали отвод талых вод, что позволило предотвратить подтопление ряда населенных пунктов.