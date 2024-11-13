Назначен новый аким Степногорска

Распоряжением акима Акмолинской области от 13 ноября 2024 года по согласованию с Администрацией президента РК и с согласия депутатов маслихата акимом Степногорска назначен Гайдар Касенов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, нового главу Степногорска активу города представил заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов.

Первый заместитель акима области поблагодарил бывшего акима Алпысбая Каиржанова и пожелал успехов новому акиму.

В рамках поручений главы государства перед Гайдаром Касеновым поставлен ряд задач по развитию города и созданию комфортных условий для населения.

"На сегодняшний день первоочередной задачей в отопительный сезон для акима города является бесперебойная и стабильная подача тепла для социальных объектов и населения. Также на особом контроле необходимо держать завершение работ и своевременный ввод объектов водоснабжения", - отметил Ельдос Рамазанов.

Также акимату Степногорска поручено провести четкую работу по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию сферы предпринимательства, а также жилищного строительства.

Напомним, два дня назад стало известно, что Гайдар Касенов покинул пост акима города Косшы. Его место занял Азамат Капышев. До этого он с июля 2019 года по январь 2024 года был руководителем аппарата акима Акмолинской области.

Гайдар Касенов занимал должность акима города Косшы с августа 2021 года.