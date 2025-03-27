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"Это стало очевидно": в правительстве Казахстана признали проблему радикализма среди спортсменов

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Грустный мужчина в спортивной одежде
Грустный спортсмен. Иллюстративное фото: Simonkr/GettyImages

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев в кулуарах сената высказался о рисках распространения среди казахстанских спортсменов радикальных идей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Не только мы это видим. Это было отмечено на различных уровнях. В том числе на одной из секционных площадок курултая в Боровом. Один из депутатов затрагивал эту тему, что в спорте это стало очевидно", - сказал Серик Жарасов.

В связи с этим, по его словам, законом, который запрещает финансирование легионеров за счет средств бюджета и нацкомпаний, были установлены требования для аккредитации спортивных федераций и обязанности для аккредитованной спортивной федерации принимать меры по профилактике религиозного экстремизма и терроризма.

"Эта норма внедряется в силу необходимости борьбы с этими факторами. В частности, это было предложено совместно на одном из заседаний КНБ. У нас совместная деятельность по линии штаба АТЦ, где в реализации этих всех пунктов была разработана дорожная карта, в рамках которой на рассмотрении этого закона в мажилисе успели эту норму внедрить.

Она будет на двух уровнях - республиканской аккредитованной федерации и на уровне местной аккредитованной федерации. В частности, идет речь о профилактике радикального экстремизма и терроризма", - пояснил Серик Жарасбаев.

По его словам, сегодня федерации этим вопросом вообще не занимаются.

"Мы считаем, что время настало, когда федерации должны обратить на это внимание и преждевременно выявлять данные факторы и доводить их до соответствующих госорганов. Работа уже начата. В конце этого месяца и в течение апреля мы выезжаем в регионы с разъяснением. И планируем, что к началу мая и концу апреля, соберем федерации для разъяснения этих норм.

В целом она пока носит профилактический характер. С целью предотвращения данных факторов. К этой работе также будут подключены теологи. Это разъяснительная работа", - пояснил вице-министр.

Также сегодня Серик Жарасбаев рассказал, как в РК собираются бороться с коррупцией в спорте через паспортизацию спортсменов и реестр мероприятий.

Кроме того, он высказался о будущем спортивных легионеров в Казахстане. До этого руководитель аппарата сената парламента Казахстана Максим Споткай сообщил о принятии палатой поправок в закон о физической культуре и спорте, согласно которым в нашей стране будет запрещено финансирование иностранных спортсменов за счет госбюджета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2230931-eto-stalo-ochevidno-v-pravitelstve-kazahstana-priznali-problemu-radikalizma-sredi-sportsmenov/