Ряд казахстанцев освободят от налогов, уголовной ответственности и воинской службы

Депутаты мажилиса ратифицировали Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и Секретариатом СВМДА, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил вице-министр иностранных дел Акан Рахметуллин, протокол направлен на улучшение условий пребывания Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на территории Казахстана, расширение привилегий и иммунитетов членов персонала Секретариата.

"Привилегии и иммунитеты будут предоставляться всем сотрудникам Секретариата независимо от категории персонала и от гражданства. В частности, вносятся изменения по освобождению членов персонала Секретариата от налогообложения пенсионных и социальных выплат.

Данное освобождение будет распространяться, в том числе, и на граждан Республики Казахстан, работающих в Секретариате, а также освобождению от государственных повинностей принимающей стороны - членов персонала Секретариата, являющихся гражданами Республики Казахстан", - сказано в заключении профильного комитета мажилиса.

Механизм чуть позже раскрыл депутат Айдос Сарым. По его словам, протоколом предусматривается освобождение наших граждан, работающих в Секретариате, от ряда государственных повинностей.

При этом предусмотрен следующий механизм: по просьбе генерального секретаря правительство в лице Министерства иностранных дел дает временные отсрочки и может утвердить полное освобождение от государственных повинностей ввиду служебных обязанностей в секретариате.

"В связи с этим у меня следующие вопросы: что включают в себя государственные повинности кроме прохождения воинской службы гражданами Республики Казахстан? Почему от прохождения воинской службы освобождает МИД РК, а не уполномоченный орган в лице Министерства обороны? В связи с чем предусматривается такое освобождение? Не ставим ли мы наших граждан, работающих в Секретариате, выше других людей, выполняющих важную работу, например, в государственных структурах?" - задался вопросами мажилисмен.

Однако Акан Рахметуллин заверил, что это общепринятая практика - что граждане, работающие в секретариате международных организаций, работают не на страну пребывания, а на эту организацию.

"Что касается повинностей, то помимо воинской повинности, сюда, предположительно, входит мобилизационная повинность, участие в ликвидации ЧС и так далее. То есть, это более широкое толкование. Что касается освобождения от нее: МИД - он просто как связующее звено между правительством и СВМДА. То есть идет речь о правительстве. Если будет просьба от секретариата в МИД, то МИД это будет коллегиально в рамках правительства рассматривать", - пояснил вице-министр.

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова добавила, что предусмотрены такие привилегии и иммунитеты, как освобождение от уголовной, гражданской и административной ответственности за оказанное или написанное ими, и за все действия, совершенные ими в качестве персонала секретариата.

"Это международная практика по всем международным служащим", - заверила она.

Летом прошлого года мы писали, что новый Налоговый кодекс внесет изменения в различные сферы деятельности. Затронут они и вопрос снижения размера налогооблагаемой базы в зарплатах казахстанцев. Подробнее мы писали здесь.

В начале года мы также писали, кому можно не платить налог на транспорт в Казахстане. От этой обязанности освобождаются ветераны войн, награжденные матери, а также лица с инвалидностью.

Добавим, что 1 июля глава государства подписал некоторые поправки в действующее налоговое законодательство Казахстана.