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Семь военнослужащих были уволены из армии за азартные игры в Казахстане

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Военнослужащие стоят в ряд
Военнослужащие. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Начальник управления профилактики главного управления военной полиции Минобороны Ерлан Ералин в сенате рассказал о реализации запрета военным участия в азартных играх, передает NUR.KZ.

Ерлан Ералин напомнил, что данные законодательные ограничения вступили в силу 9 сентября 2024 года.

"Ведется работа по выявлению военнослужащих, участвующих в азартных играх и пари. В этом году фактов самоубийств, связанных с лудоманией, нет. Точной статистики нет. Но насколько я знаю, семь военнослужащих были уволены из Вооруженных сил за участие в незаконных азартных играх", - указал спикер.

Напомним, что в июле прошлого года Токаев подписал закон, запрещающий госслужащим играть в азартные игры, который начал действовать 9 сентября 2024 года.

Неделю назад - 12 марта текущего года - стало известно, что в Мангистауской области за ставки в азартных играх сотрудник департамента государственных доходов был отстранен от должности.

Сегодня юрист Национальной ассоциации операторов казино Артем Тимошенко в кулуарах сената рассказал о том, как лудоманы обманывают казино.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2229515-sem-voennosluzhashchih-byli-uvoleny-iz-armii-za-azartnye-igry-v-kazahstane/