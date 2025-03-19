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"Сопротивление старой элиты не прекратилось": депутат о Казахстане после Кантара

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Ермурат Бапи
Ермурат Бапи. Фото: пресс-служба Мажилиса парламента

На заседании мажилиса депутат Ермурат Бапи заявил, что после Кантара в Казахстане не прекратилось сопротивление "старой элиты" - она продолжила вести скрытую борьбу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сопротивление старой элиты не прекратилось даже после Кантара. Те, кто был отстранен от бюджетных потоков и мечтает вернуть себе доступ к народному достоянию, продолжают скрытную борьбу. Мы являемся свидетелями того, как отдельные лидеры общественного мнения, активно критикующие "Новый Казахстан", на самом деле отстаивают интересы "старых", - заявил депутат.

Ермурат Бапи добавил, что избавить казахстанский госаппарат от привычки действовать через "культ личной власти" не так просто.

"Я сам убедился, войдя в эту среду. Этот недуг стал настолько серьезным, что даже мои коллеги, пытающиеся поднять общественные вопросы и не получающие на свои депутатские запросы удовлетворительных ответов, тоже осознают проблему.

Когда я говорю о "протестных группах", важно понимать, что никакие перемены не происходят сами по себе. Общество должно осознавать, что реформы даются нелегко. Не только государственные органы, но и само общество оказалось не готовым к демократическим изменениям, так как долгие годы находилось в тисках старого режима", - считает депутат.

Он добавил, что при постоянной критике нынешней власти и без взаимопонимания власти и общества реализация идеи "Нового Казахстана" невозможна.

Сегодня также спикер палаты Ерлан Кошанов выступил с речью о годах построения власти в "старом Казахстане". Он отметил, что три года назад чрезвычайно важно было запустить процесс модернизации политической системы, уйти от ситуации, когда вся власть концентрируется только в одних руках.

Напомним, в начале января 2022 года в городах Казахстана произошли масштабные и разрушительные беспорядки, которые затем назовут январской трагедией и объявят попыткой госпереворота. Погибли и пострадали люди, был нанесен ущерб бизнесу, государственной собственности.

Во всем Казахстане был введен режим ЧП, который продлился до 19 января 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2229302-soprotivlenie-staroy-elity-ne-prekratilos-deputat-o-kazahstane-posle-kantara/