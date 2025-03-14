Даригу Назарбаеву и Тимура Кулибаева исключают из попечительского совета театра "Астана Опера"

Министерство культуры и информации подготовило проект постановления по актуализации состава членов Попечительского совета театра "Астана Опера". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

"Состав Попечительского совета некоммерческого акционерного общества "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" утвержден постановлением правительства РК от 22 мая 2013 года № 512 и изменен от 1 июня 2021 года № 362.

В настоящее время отдельные члены Попечительского совета не занимают должности, указанные в постановлении. В связи с кадровыми перестановками возникла необходимость внесения изменения в состав членов Попечительского совета. Целью предлагаемого проекта постановления является актуализация состава совета", - отмечается в документе.

В старом списке совета фигурируют такие лица, как Дарига Назарбаева (в качестве депутата мажилиса парламента РК), Тимур Кулибаев Тимур (председатель президиума НПП "Атамекен", Алмасадам Саткалиев (председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и ныне глава Минэнерго), Александр Машкевич (председатель совета менеджеров ERG Sarl), Кенес Ракишев (председатель совета директоров АО "Fincraft Resources", Нурлан Смагулов (президент холдинга "Astana Group" и др.

В новом составе Попечительского совета НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" будут:

министр культуры и информации РК;

аким города Астаны;

директор некоммерческого акционерного общества «Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" (по согласованию);

Аблазимов Бахаридин Нугманович - председатель совета директоров акционерного общества "КазАзот" (по согласованию);

Баталов Раимбек Анварович - исполняющий обязанности председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию);

Жакупов Нурлан Каршагович - председатель правления акционерного общества «Самрук-Казына» (по согласованию);

Ибрагимов Шухрат Алиджанович - председатель совета директоров ERG S.a.r.l., главный исполнительный директор (по согласованию);

Хойтинк Сегер - председатель и управляющий директор Agip Karachaganak B.V. (по согласованию).

Проект постановления находится на публичном обсуждении до 3 апреля 2025 года.

Напомним, 2 марта 2022 года мажилисмены в ходе пленарного заседания палаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Дариги Назарбаевой после подачи ею соответствующего заявления. На заседании присутствовал 101 депутат, из них 99 проголосовало "за", воздержался - 1.

До этого в СМИ публиковали обращение Дариги Назарбаевой к казахстанцам, в котором говорилось о сложении ее полномочий депутата мажилиса.

В тот же день стало известно, что полномочия депутата Назарбаевой были прекращены. Такое решение было принято по итогам заседания ЦИК.