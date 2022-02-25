ЦИК постановил прекратить полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Дарига Назарбаева. Фото: senate.parlam.kz

По итогам заседания ЦИК РК были прекращены полномочия Дариги Назарбаевой в качестве депутата мажилиса казахстанского парламента. Об этом сообщается на официальном сайте Центризбиркома.

"25 февраля 2022 года под председательством Нурлана Абдирова (председатель ЦИК - прим. ред.) состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление "О наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны", - говорится в сообщении ЦИК РК.

В самом же тексте постановления говорится, что в соответствии со ст. 52 Конституции РК, п. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" ЦИК РК постановляет:

установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента РК Назарбаевой Дариги Нурсултановны; внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента РК Назарбаевой Д. Н. в мажилис парламента.

Напомним, ранее СМИ опубликовали заявление самой Дариги Назарбаевой, в котором говорилось о сложении ее полномочий депутата мажилиса. Однако в пресс-службе ЦИК заявили, что у них нет информации о заявлении Назарбаевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1958003-tsik-prekratil-polnomochiya-darigi-nazarbaevoy-v-kachestve-deputata/