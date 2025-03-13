Заместитель акима Актау уволился на следующий день после назначения

Заместитель акима Актау Асет Шопанов уволился на следующий день после назначения. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает Lada.kz.

В акимате Актау пояснили, что Асет Шопанов добровольно освобожден от должности.

"Асет Шопанов 3 марта был назначен на должность заместителя акима Актау. На следующий день, 4 марта, он уволился", - поделились в ведомстве.

Напомним, в начале марта стало известно, что назначен заместитель акима Актау. Им стал Асет Шопанов, который с 2022 по 2024 годы являлся руководителем Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

В мае прошлого года появилась информация, что Асета Шопанова привлекли к ответственности по ч.1 ст.608 КоАП РК (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Чиновник получил 15 суток ареста и был лишен водительских прав на 7 лет.

Позже ему вынесли дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора, он продолжил работать руководителем Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.