Заместитель акима Актау уволился на следующий день после назначения
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Заместитель акима Актау Асет Шопанов уволился на следующий день после назначения. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает Lada.kz.
В акимате Актау пояснили, что Асет Шопанов добровольно освобожден от должности.
"Асет Шопанов 3 марта был назначен на должность заместителя акима Актау. На следующий день, 4 марта, он уволился", - поделились в ведомстве.
Напомним, в начале марта стало известно, что назначен заместитель акима Актау. Им стал Асет Шопанов, который с 2022 по 2024 годы являлся руководителем Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.
В мае прошлого года появилась информация, что Асета Шопанова привлекли к ответственности по ч.1 ст.608 КоАП РК (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).
Чиновник получил 15 суток ареста и был лишен водительских прав на 7 лет.
Позже ему вынесли дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора, он продолжил работать руководителем Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2227650-zamestitel-akima-aktau-uvolilsya-na-sleduyushchiy-den-posle-naznacheniya/