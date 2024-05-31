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Пойманного пьяным за рулем чиновника не стали увольнять в Мангистау

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Руководитель управления занятости и социальных программ Мангистауской области
Асет Шопанов. Фото: gov.kz

Руководителя Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Асета Шопанова привлекли к ответственности за пьяное вождение и сделали ему строгий выговор, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщила пресс-служба областного акимата, главу Управления занятости и социальных программ Мангистауской области Асета Шопанова суд привлек к ответственности по ч.1 ст.608 КоАП РК (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Чиновника приговорили к 15 суткам административного ареста и лишению права управления транспортным средством на 7 лет.

Позже ему вынесли дисциплинарное взыскание.

"Руководителю Управления занятости и социальных программ Мангистауской области Шопанову Асету Жоламановичу распоряжением от 28 декабря 2023 года за нарушение стандартов служебной этики государственных служащих наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора", - пояснили в акимате региона.

Чиновник продолжает занимать свою должность.

В соответствии с ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

В Северо-Казахстанской области аким Возвышенского сельского округа Канат Токпанов сел нетрезвым за руль и был привлечен к административной ответственности. Поведение чиновника обсудили на заседании Совета по этике и рекомендовали его уволить.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2110392-poymannogo-pyanym-za-rulem-chinovnika-ne-stali-uvolnyat-v-mangistau/

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