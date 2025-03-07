Чиновники скрыли почти 350 млн тенге, предназначенные на жилье в Павлодарской области

По информации прокуратуры, в Павлодарской области почти 350 млн тенге чиновники перевели на специальный счет. Подрядчик должен был построить 24-квартирный дом, но в срок не успел, передает "Ирбис TV".

По данным прокуроров, подрядчик должен был возвести многоквартирный дом в районе Теренколь. Впоследствии чиновники обязались выкупить готовое жилье, чтобы предоставить очередникам из числа социально уязвимых.

Но предприниматель достроить не успел, а подошел конец 2024 года. Вопрос рассмотрели на Совете по этике.

"Договоры были заключены в декабре. На момент перечисления денежных средств квартиры не соответствовали своей технической спецификации. Следовательно, прокуратура района Теренколь сделала вывод, что денежные средства перечислены необоснованно, и внесла акт надзора для возврата денежных средств. На сегодняшний день данные денежные средства возвращены в полном объеме", - сообщил прокурор Адиль Жумабеков.

Почти 350 миллионов тенге чиновники самому предпринимателю не отправили, но из бюджета их вывели на специальный счет. Объяснили потом это тем, что не хотели оставить финансы неосвоенными.

"Почему я так поступил? Объект социально значимый был. Денежные средства на руки мы подрядчику не отдавали, блокировали их. Допустим, если бы он строительно-монтажные работы не завершил, мы могли бы, допустим, вернуть в бюджет. Злого умысла там не было у меня", - ответил руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства района Теренколь Бауыржан Атмаев.

Прокурор отметил, что до сих пор дом так и не сделан, а подобные махинации с государственными деньгами - коррупционный риск. И настоял привлечь главу отдела строительства к дисциплинарной ответственности.

Схожий факт обсудили и по Актогайскому району. В итоге претензии возникли к самому надзорному органу.

"Почему не возбуждаете уголовное дело, почему отправляете в Совет по этике? Почему такие беззубые?" - высказался член Совета по этике Амангельды Хамзин.

Деньги, конечно, в бюджет вернули, но риск их лишиться был. А потому Совет по этике пришел к выводу рекомендовать назначить главе отдела строительства наказание в виде неполного служебного соответствия. Такая же участь постигла и двух чиновников из Актогайского района.

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