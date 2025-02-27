Слухи о продаже арабам двух казахстанских ГЭС прокомментировали в Минэнерго

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в кулуарах сената прокомментировал информацию о продаже двух ГЭС арабам, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что вчера депутат Ермурат Бапи заявил, что две казахстанские ГЭС продали арабам. Они поинтересовались, насколько эта информация соответствует действительности.

"Станции на балансе компании "Самрук-Энерго", работают, никакой такой информации нет. Вчера читали, но не можем сказать, что эта информация соответствует действительности. Мы опровергаем. Да. Они в собственности "Самрук-Энерго", они работают", - заявил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

Летом прошлого года сообщалось, что министры энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана подписали соглашение касательно строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС.

Позже стало известно, что Иран может построить в Казахстане несколько гидросооружений и предоставить технологии транспортировки поливной воды.

Добавим, что весной 2023 года стало известно, что две крупнейшие ГЭС Казахстана - ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" - полностью перешли под контроль "Самрук-Казына".

При этом годом ранее, в 2022 году, в Минэнерго заявляли, что Усть-Каменогорская и Шульбинская ГЭС не подлежат приватизации, так как являются стратегическими объектами, и продаваться станции не будут.