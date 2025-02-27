Глава отдела ЖКХ незаконно передал бизнесмену пляж за 47 млн тенге в Косшы

В Акмолинской области глава отдела ЖКХ незаконно распределял земельные участки в Косшы, за что получил дисциплинарное взыскание, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, специализированная природоохранная прокуратура Акмолинской области выявила факт незаконного предоставления хозяйствующему субъекту 1,9844 га земли для размещения и обслуживания городского пляжа Косшы кадастровой стоимостью 47,6 млн тенге.

Выяснилось, что 2 июня прошлого года руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Косшы на основании договора передал в доверительное управление имущество в виде пляжа, расположенного вдоль реки Саркырама, индивидуальному предпринимателю сроком на 5 лет.

"При этом права пользования и распоряжения данным земельным участком у отдела ЖКХ и жилищной инспекции Косшы не имелось. Таким образом, руководитель отдела необоснованно заключил договор и передал земли в доверительное управление", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.

По акту надзора 27 января 2025 года незаконно заключенный договор отменен. Распоряжением акима города 29 января за допущенные нарушения требований законодательства в сфере оказания государственных услуг руководителю отдела наложено дисциплинарное взыскание.

Кроме того, установлены факты незаконного захвата государственных земельных участков путем установки мостов и ограждений вдоль реки Саркырама на пяти земельных участках, расположенных по улицам Саркырама и Тайманулы в Косшы.

Уполномоченными органами проводится работа по возврату земельных участков.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области руководителя отдела ЖКХ и директора ТОО осудили за злоупотребление полномочиями и хищение 8 млн тенге при ремонте котельных. По материалам суда, были подписаны акты выполненных работ об установке трех отопительных котлов в котельных в городе Акколе без фактической их установки.

В Зерендинском районе Акмолинской области назначили арест руководителю отдела ЖКХ. Суд установил, что он ездил за рулем, несмотря на то, что уже был лишен права управления автомашиной на 7 лет за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.