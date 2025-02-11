Главе аппарата акима незаконно выдали квартиру в Павлодарской области

В Павлодарской области глава отдела реального сектора экономики Железинского района предоставил квартиру руководителю аппарата акима. Но вот проводить, как полагается, заседание комиссии не стал, передает "Ирбис TV".

Вопрос предоставления квадратных метров рассмотрели на Совете по этике. Руководитель аппарат акима Железинского района стоял в очереди. При получении должности жить ему оказалось негде.

Глава отдела реального сектора своим волевым решением ускорил решение квартирного вопроса.

"По вопросу предоставления жилья. Получается, оно временно было предоставлено руководителю аппарата акима Железинского района. На данный момент он уже не работает, соответственно, жилье у нас уже высвобождено", - ответил на Совете по этике руководитель отдела реального сектора экономики Железинского района Ерканат Серикбаев.

По решению Ерканата Серикбаева глава аппарата вселился в обход очереди на получение жилья из госжилфонда. На Совете по этике стало известно, что чиновник ранее также давал квадратные метры сотруднику ДЧС. Пояснил он свои решения тем, что входит в положение коллег.

"Вы должны были вывести это жилье в служебное решением акимата, чтобы потом поработал руководитель аппарата, ушел, освободил. Следующий пришел, вселился. Вы же этого не сделали. Это самое главное, что нужно было делать. А то, что там уже выдали квартиры и они платили, это уже бестолковость ваша вся", - высказался член Совета по этике Амангельды Хамзин.

Члены Совета по этике рекомендовали наложить на Ерканата Серикбаева дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Решение принимать будет руководитель чиновника.

Ранее в Павлодарской области незаконно предоставили квартиры из государственного жилищного фонда нескольким чиновникам. Один из случаев рассмотрели на Совете по этике. Так, руководитель отдела реального сектора Бауыржан Аралов на основании своего решения передал жилье в селе Аккулы сотруднику отдела ЧС без решения жилищной комиссии.

А руководитель аппарата акима Уральска Алтай Кулкаев незаконно получил квартиру. Такой вывод сделала прокуратура города. После проверки чиновник вернул жилье. Примечательно, что Алтай Кулкаев был уполномоченным по этике в аппарате акима Уральска.