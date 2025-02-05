"Институт сейсмологии как беспризорный ребенок": депутат обратился к главе МЧС

На заседании мажилиса депутат сравнил Институт сейсмологии с беспризорным ребенком и предложил МЧС передать его другому министерству, где за ним "будут ухаживать", передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда родители не воспитывают своих детей, и дети беспризорные, живут в антисанитарных условиях, органы опеки и попечительства забирают детей, а родителей могут лишить родительских прав.

Почему я с этого вопроса начал? Институт сейсмологии - это ваш ребенок, который находится в ведении МЧС, и он сейчас лишен родительской ласки именно МЧС.

Я обошел большинство сейсмостанций - это хлам, металлолом. На некоторых сейсмостанциях, например, Ботсад, воды нет. Сейсмологи канистрами возят воду в центре Алматы. Нет возможности. У некоторых сейсмостанций земли нет, забирают у них земельные участки. Единственная сейсмостанция, которая соответствует требованиям - это Медеу", - заявил депутат Бакытжан Базарбек.

Он добавил, что сейсмологи приравнены к сотрудникам органов гражданской защиты, хотя они являются учеными, и ранее уже рассматривался вопрос о передаче Института сейсмологии в ведение Миннауки и высшего образования.

"Вы готовы передать Институт сейсмологии, если не можете за ним ухаживать? В бесхозном состоянии находится, сейсмологи зарплату не получают. Передать этот институт в МНВО?", - спросил главу МЧС депутат.

Глава МЧС Чингис Аринов заявил, что "недолюблены" и многие другие подразделения - министр сообщил, что за 12 месяцев его работы везде навести порядок не успели.

"Долгое время мы с МНВО решали вопрос, в чьих вообще он должен быть руках (Институт сейсмологии – прим. авт.). Было четкое решение правительства, что он должен остаться в МЧС.

По указанию главы государства выделены средства, сейчас идет ПСД, и этим летом, надеемся, начнутся ремонтные работы в главном здании.

Что касается сейсмостанций, их у нас порядка 150, ситуация там действительно плачевная. Один из вариантов мы сейчас рассматриваем - приобретение капсульных домов", - ответил министр.

Глава МЧС добавил, что в Институте сейсмологии в этом году впервые получили премии, гранты и "выходят в плюс", поскольку до его прихода на пост министра институт "был в минусе", из-за чего не выплачивались зарплаты.

Напомним, еще год назад директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований заявил о нехватке сейсмостанций в Казахстане.

"Основная часть, это почти 50 сейсмостанций, расположены на территории Алматы, Алматинской области, частично - на территории области Жетысу и Жамбылской области. Говорить о том, достаточно ли количество сейсмостанций, рано, потому что нам их не хватает", - сказал он.

Добавим, вчера, 4 февраля, депутат Бакытжан Базарбек высказался и о проблеме в другой сфере. Так, он заявил, что в Казахстане происходит хищение миллиардов, выделенных на посадку деревьев. В Минэкологии депутату предложили подготовить письменный ответ на приведенную им статистику, а также причины, почему не возбуждались уголовные дела.