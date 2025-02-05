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Аким ВКО ответил на вопрос девочки, легко ли быть "главным человеком в области"

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Аким ВКО
Ермек Кошербаев. Фото: instagram.com/shko.akim.official

Аким ВКО Ермек Кошербаев посетил школу №24 в Усть-Каменогорске, где встретился с ученицей третьего класса и коллективом школы, а также ответил на некоторые вопросы, передает YK-news.kz.

Девочка написала акиму письмо, в котором попросила его о встрече.

"Мама мне сказала: "Если аким не ответит на письмо, не обижайся, у него очень много работы". Но сегодня он сам пришел, а еще я познакомилась с акимом города. Я очень счастлива и благодарна, что мне уделили время", - сказала школьница.

На ее вопрос о том, легко ли быть "главным человеком в области", Ермек Кошербаев ответил, что каждый специалист на своем месте выполняет важную миссию.

"Что бы делал любой руководитель без рабочих? На заводе - инженер, в школе - учитель, в больнице - медсестра. Все эти люди - главные в своем деле, они обеспечивают жизнедеятельность общества", - сказал Ермек Кошербаев.

Школьники наперебой рассказывали акиму о том, какие медали они получили, каких успехов добились, чего хотят добиться в жизни.

Детей, к слову, интересовали не только личные вопросы. Они попросили обновить спортивные залы и построить новые спортплощадки во дворах.

После Ермек Кошербаев сыграл с ребятами в футбол.

Напомним, Ермек Кошербаев возглавил регион 16 июня 2023 года. До этого он был чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Ранее аким Восточно-Казахстанской области прокомментировал вопрос о своей манере проводить совещания на повышенных тонах. Журналисты поинтересовались у Ермека Кошербаева, не считает ли он это превышением полномочий или нарушением этики госслужащего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2218073-akim-vko-otvetil-na-vopros-devochki-legko-li-byt-glavnym-chelovekom-v-oblasti/