Текст присяги госслужащих изменят в Казахстане

В Агентстве по делам государственной службы сообщили, что текст присяги госслужащих будет изменен в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на АДГС.

Об этом сообщил председатель Агентства Дархан Жазықбай на заседании коллегии по итогам работы за 2024 год в Агентстве по делам государственной службы. Он отметил, что в дальнейшем будет проведена соответствующая работа по совершенствованию текста присяги для государственных служащих.

"Полная приверженность государственных служащих к присяге должна стать основной ценностью. Каждый государственный служащий при принесении присяги обещает быть честным, справедливым и безупречно выполнять свои обязанности.

Присяга является выражением личной приверженности и ответственности перед обществом. Она возлагает на государственных служащих обязанность служить обществу, защищать интересы страны и действовать в соответствии с высокими моральными ценностями", - сказал председатель Агентства.

На заседании коллегии было отмечено, что в работе по контролю в сфере государственной службы особое внимание уделяется профилактическим мерам, защите прав граждан и государственных служащих.

В 2024 году в результате проверок за соблюдением законодательства в сфере государственной службы выявлено более 15 тысяч нарушений. Было отменено около 100 незаконно принятых актов и решений, восстановлены права 760 граждан.

По инициативе Агентства определены механизмы последовательной реализации принципа неотвратимости наказания. С этого года государственные служащие не освобождаются от ответственности за проступки, совершенные на прежней должности, вне зависимости от перевода в другой госорган.

Дархан Жазықбай подчеркнул важность направленности мер контроля не только на выявление последствий нарушения закона, но и на его предупреждение. Он отметил, что комиссия по этике наряду с рассмотрением дисциплинарных дел должна уделять приоритетное внимание профилактике и анализу, а также внедрить практику заслушивания отчетов руководителей аппаратов по соблюдению законодательства в сфере государственной службы.

Озвучена эффективность мер, принятых Агентством по обеспечению соблюдения режима рабочего времени государственных служащих.

"В прошлом году были защищены права 3 385 госслужащих путем предоставления дополнительных часов отдыха, выплаты соответствующей компенсации, установления режима гибкого рабочего времени.

Учитывая данный опыт работы, озвучена необходимость усиления удаленного контроля через информационные системы при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства в данной сфере.

Важную роль в профилактике нарушений законодательства среди государственных служащих играет институт уполномоченных по этике. В 2024 году при координации Агентства уполномоченными по этике оказана консультативная помощь более 26 тысячам гражданам и государственным служащим", - сообщается в публикации.

Напомним, в середине января назначенный на должность министра юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев принес присягу народу Казахстана.

"Клянусь строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского и межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь", - зачитал он.

Недавно на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев высказался о работе казахстанского кабмина в ушедшем году. По его словам, "результаты неплохие, прошлый год завершен с положительными показателями, однако нельзя успокаиваться. Еще достаточно проблем, требующих решения. Об этом знают эксперты и граждане".

Вместе с тем, президент отметил, что правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии.