Токаев: Манипуляция популистскими лозунгами недопустима

Президент Касым-Жомарт Токаев во время заседания правительства заявил о том, что приоритетной задачей становится привлечение в экономику частных инвестиций, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Реализация соглашений о разделе продукции крупных месторождений позволила стать Казахстану надежным поставщиком энергоносителей на глобальный рынок. Данные проекты вносят большой вклад в социально-экономическое развитие страны.

Между тем, крупные инвестиции требуют долгосрочного горизонта планирования. Поэтому правительству предстоит активизировать переговоры относительно продления СРП-контрактов на обновленных, выгодных для страны условиях", - сказал президент.

По его словам, помимо этого, нужно вовлечь в экономический оборот ряд технологически сложных месторождений нефти, а также имеющиеся значительные запасы сланцевой нефти.

"Для повышения коммерческой привлекательности таких проектов правительству следует предусмотреть соответствующие меры государственной поддержки.

Повторяю: в нынешних геополитических и экономических реалиях привлечение в экономику, будь это индустрия или сельское хозяйство, частных инвестиций – это приоритетная задача правительства. Данная стратегия соответствует долгосрочным национальным интересам страны. Поэтому хотел бы подчеркнуть, что здесь манипуляция популистскими лозунгами недопустима", - заявил глава государства.

Токаев добавил, что только так Казахстан получит дополнительный приток инвестиций в экономику, увеличит свой ресурсный потенциал и обеспечит условия для открытия новых промышленных производств.

"Говорю об этом специально, чтобы общество знало мою позицию", - заключил президент.

Ранее президент говорил о том, что Казахстан ставит перед собой достаточно амбициозную задачу - привлечь к 2029 году дополнительно 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

Также в середине января он встретился с арабскими инвесторами, имеющими планы на Каспий.