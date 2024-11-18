Отучиться на бакалавра можно будет по программе "Болашак"

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал в своем Telegram-канале об изменениях, которые внесут в программу "Болашак". Теперь по ней можно будет обучиться на бакалавра, передает NUR.KZ.

"На рабочей группе по законопроекту мы приняли норму о поддержке одаренных детей победителей международных олимпиад и научных проектов. Нами инициирована очень важная поправка: теперь победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов, соответствующие требованиям программы, смогут обучаться по программе "Болашак" на уровне бакалавриата", - написал Аймагамбетов.

Он отметил, что ранее "Болашак" покрывал обучение только на магистратуре и докторантуре. Это, в принципе, нормально, но оставались вопросы по победителям международных олимпиад.

"Топовые зарубежные университеты сразу предлагают им гранты на бакалавриат, и, соответственно, они уезжали за границу. На том этапе мы не могли предложить аналогичной поддержки, из-за чего нередко теряли таких ребят, которые не только обучались за границей, но и оставались там после учебы", - сообщил он.

Предоставление гранта за счет госбюджета для таких детей - это правильный шаг, считает мажилисмен.

"Теперь эта ситуация изменится. Программа "Болашак" становится доступной для самых талантливых школьников уже на уровне бакалавриата. Это важное новшество, которое позволит поддержать и удержать юные таланты, предоставив им возможность учиться в лучших мировых вузах и возвращаться с новыми знаниями для развития Казахстана", - отметил депутат.

По словам Аймагамбетова, поддержка одаренных детей - это не просто инвестиция в их будущее, но и стратегический шаг для развития Казахстана.

Отметим, летом о возврате бакалавриата в программу "Болашак", говорил глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек. Он обещал, что данный вопрос будут активно решать с членами парламента.

По информации на официальном сайте стипендии "Болашак", цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира. Сама стипендия была учреждена в 1993 году.