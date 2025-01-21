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За отказ гражданам в мирных собраниях акиматам придется объясняться

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Митинг
Митинг. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане проверили норму закона о проведении в стране мирных собраний, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда.

На сайте Конституционного суда опубликованы итоги проверки нескольких подпунктов закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

В суде объяснили, что в феврале 2023 года акимат Астаны отказал заявителю в организации в предложенных им месте и времени мирного собрания для выражения позиции по вопросу принятия закона "О масс-медиа". После отказа заявитель обратился в суд.

"По мнению субъекта обращения, указанные положения закона позволяют местным исполнительным органам произвольно отказывать в проведении мирного собрания без предварительного направления его организатору альтернативного предложения об изменении его места или времени проведения", - рассказали в суде.

После проверки Конституционный суд указал на то, что решение об отказе в проведении мирных собраний должно быть обоснованным и мотивированным. В суде добавили, что информация о занятости специализированных мест, размещаемая на сайтах акиматов, должна давать четкое представление о планируемых мероприятиях, месте и дате их проведения, времени их начала и окончания, предполагаемом количестве участников.

"В каждом конкретном случае решение об отказе в проведении мирного собрания должно основываться на тщательном анализе всех имеющихся обстоятельств и возможных рисков с учетом целей, актуальности, общественной значимости и масштабов мероприятий, а также иных объективных факторов.        

Предусмотренные законом инструменты (предложения организатору мирного собрания изменить место и (или) время проведения собрания) реализуются в рамках согласительных процедур между организаторами мирных собраний и местными исполнительными органами. До принятия решения об отказе местным исполнительным органом внесение такого предложения организатору мирного собрания является обязательным", - сообщили в суде.         

Напомним, Конституционный суд анонсировал проверку данной нормы в сентябре прошлого года. Тогда сообщалось, что оспаривается норма, могут отказать в проведении мирных собраний, если в предполагаемое время и в выбранном месте уже запланированы другие официальные или массовые мероприятия, либо проводятся строительно-монтажные работы.

В конце августа прошлого года в Алматы изменили места проведения мирных собраний и шествий. В результате решено было изменить место для мирных митингов на сквер Иманова по проспекту Абылай хана, который вмещает в два раза меньше людей. Там нет необходимости перекрытия улиц и нет жилых домов в непосредственной близости.

Также изменен маршрут проведения санкционированных шествий или демонстраций, теперь он будет проходить по улице Жамбыла от Гагарина до Муканова. Жамбыла считается менее загруженной, чем Шевченко и не пересекается с магистральными улицами.

В 2020 году президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о мирных собраниях, согласно которому, в том числе, в мегаполисах страны должны быть определены как минимум три места, в которых можно проводить мирные митинги и собрания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2213583-normy-o-provedenii-v-kazahstane-mirnyh-sobraniy-proverili-na-sootvetstvie-konstitucii/

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