Места проведения мирных митингов изменили в Алматы

Места проведения мирных собраний и шествий изменили в Алматы. Такое решение приняли депутаты маслихата на очередной XXII сессии, передает корреспондент NUR.KZ.

Отмечается, что решение принято с целью исключения помех для движения транспорта из-за вынужденного перекрытия улиц во время массовых мероприятий.

Как отметил руководитель Управления общественного развития Айдар Есенбеков, на сегодня специализированными местами для проведения мирных собраний являются парк Ганди, скверы имени Уалиханова и за кинотеатром "Сары-Арка". Для шествий определен маршрут по улице Шевченко от сквера Уалиханова до парка Ганди.

"После проведения ремонтных работ и реконструкции сквера Уалиханова, в связи с обустройством обособленных мест стоянки транспортных средств, установкой островков безопасности, сигнальных столбиков и пешеходных переходов ширина улицы Шевченко была уменьшена.

Кроме того, при проведении массовых мероприятий перекрывается движение по улице Шевченко от проспекта Достык до улицы Кунаева. Это приводит к заторам, чрезмерной нагрузке на другие улицы, изменению маршрутов и нарушению графика общественного транспорта, неудобству пассажиров и автолюбителей", - сообщил Есенбеков.

По его словам, горожане просили не проводить в этом сквере митинги из-за нарушения тишины и покоя, а также нанесения урона историческому облику сквера.

В результате решено было изменить место для мирных митингов на сквер Иманова по проспекту Абылай хана, который вмещает в два раза меньше людей. Там нет необходимости перекрытия улиц и нет жилых домов в непосредственной близости, отмечает спикер.

Изменена и наполняемость сквера за кинотеатром «Сары-Арка» с 500 до 1000 человек.

Также изменен маршрут проведения санкционированных шествий или демонстраций, теперь он будет проходить по улице Жамбыла от Гагарина до Муканова. Жамбыла считается менее загруженной, чем Шевченко и не пересекается с магистральными улицами.

Ранее сообщалось, что в Алматы предлагают изменить места проведения мирных митингов в городе.