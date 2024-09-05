Ограничения на проведение мирных собраний проверят на соответствие Конституции в Казахстане

Ограничения на проведение мирных собраний в Казахстане проверят на соответствие Конституции страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда.

КС принял в конституционное производство обращение гражданина о проверке конституционности подпунктов 2,3 пункта 1 статьи 11 и подпункта 10 пункта 1 статьи 14 закона "О порядке организации и проведения мирных собраний", сообщается в Telegram-канале суда.

Согласно оспариваемым нормам, местные исполнительные органы могут отказать в проведении мирных собраний, если в предполагаемое время и в выбранном месте уже запланированы другие официальные или массовые мероприятия, либо проводятся строительно-монтажные работы.

Кроме того, органам предоставлено право предложить организаторам изменить место или время проведения собрания для обеспечения прав и свобод граждан, общественной безопасности, а также бесперебойного функционирования транспорта и сохранности объектов инфраструктуры.

Добавим, согласно статье 14 вышеупомянутого закона МИО отказывает в проведении мирных собраний, если:

их целями являются насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан, нарушение целостности, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, нарушение других положений Конституции, законов и иных нормативных правовых актов;

если существует угроза государственной безопасности, нарушения общественного порядка, охране здоровья, защите прав и свобод других лиц;

если организатором мирных собраний нарушены сроки уведомления о проведении мирных собраний или заявления о получении согласования;

в случае установления недостоверности представленных документов или несоответствия документов, данных и сведений, необходимых для проведения мирных собраний, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК, а также другие подпункты.