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Новые акцизы, банковские переводы: Аймагамбетов рассказал о поправках в проект Налогового кодекса

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Асхат Аймагамбетов
Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ/Ирис Мамбур

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал в своем Telegram-канале о поправках, которые были предложены в проект нового Налогового кодекса, передает NUR.KZ.

Мажилисмен считает, что предложенные поправки имеют принципиальное значение для граждан и экономики - он также добавил, что они еще обсуждаются на рабочей группе.

  • Увеличение налогов на игорный бизнес.

По словам, Аймагамбетова, игорный бизнес, особенно букмекерские конторы, обладает значительным финансовым потенциалом. Сейчас в проекте Налогового кодекса предусмотрено налогообложение на уровне 10%.

"Да, это в разы больше, чем сейчас, но мы предложили увеличить его еще вдвое - до 20%. Это может дать бюджету дополнительно сотни миллиардов тенге", - считает парламентарий.

  • Повышение КПН для банков.

Он отметил, что в проекте правительства корпоративный подоходный налог (КПН) для банков установлен на уровне 25% - его предложили повысить его до 30%.

"Это справедливая мера, учитывая высокую прибыльность банковской сферы, особенно в условиях увеличения дивидендов, которые выросли в разы", - отметил Аймагамбетов.

  • Акцизы на алкоголь и трансжиры.

Как считает депутат, увеличение акцизов на алкогольные напитки представляется логичным, так как это продукт, не относящийся к первой необходимости.

Также высказался Аймагамбетов и о трансжирах. По его словам, это дешевые, но крайне вредные вещества, которые активно используются в пищевой промышленности.

"Мы, по примеру многих европейских стран, предложили ввести на них акцизы, чтобы снизить их использование и стимулировать производителей переходить на натуральные масла, плюс доход в бюджет", - отметил он.

  • Поправка против введения НДС на лекарства и медицинские услуги.

Депутат подчеркнул, что введение НДС на лекарства недопустимо, так как это напрямую ударит по самым уязвимым категориям граждан: пожилым людям, детям и людям с инвалидностью. Иначе лекарства существенно подорожают.

"Мы предложили сохранить текущую норму, освобождающую лекарства от НДС", написал он.

Также, по его словам, введение НДС увеличит стоимость лечения для граждан, особенно пенсионеров и людей с инвалидностью, что критично в условиях ограниченной доступности медицинских услуг.

"Мы также предложили снизить ставку КПН на медицинские услуги (в действующем кодексе они не облагаются КПН)", - добавил Аймагамбетов.

  • Отмена НДС на банковские операции.

"Предложение правительства ввести НДС на банковские переводы и иные банковские операции — это нонсенс. Уже сейчас стоимость перевода между банками выросла, возможно, в ожидании введения НДС (например, с 150 тенге до 200 тенге между картами "Халык Банка" и других банков), и добавление НДС еще больше увеличит затраты граждан. Мы предложили отказаться от этой нормы, чтобы не допустить роста цен на базовые финансовые услуги", - заявил депутат.

  • Поправки по эндаумент-фондам.

Аймагамбетов отметил, что эндаумент-фонды играют важную роль в финансировании долгосрочных социальных и образовательных проектов.

Было предложено освободить от налогообложения суммы пожертвований, чтобы стимулировать граждан и компании участвовать в благотворительности.

  • Снижение налоговой ставки в рамках специального налогового режима для B2B-сделок.

"Мы предложили не увеличивать так резко, установив налоговую ставку на уровне 8%, а не 12%. Эта проблема часто поднимается в ходе обсуждений с бизнесом, в том числе на встречах с членами Общественной палаты при мажилисе", - отметил депутат.

Он также добавил, что помимо этих поправок, обсуждается целесообразность введения акцизов на напитки с высоким содержанием сахара, превышающим предельные нормы. Это сложный вопрос, вокруг которого много споров. Одни считают, что такие меры могут способствовать снижению потребления сахара, другие - что это приведет к дополнительной нагрузке на граждан.

Еще мажилисмен высказался об оптимизации расходов.

"Нельзя просто увеличивать налоги без пересмотра структуры расходов. Если проблемы с доходной частью бюджета очевидны, логичным шагом станет оптимизация не приоритетных затрат, как уже поручал глава государства", - уверен он.

По словам Аймагамбетова, строительство административных зданий для госорганов, огромных стадионов и концертных залов, проведение имиджевых мероприятий и форумов нужно сокращать.

"Это лишь часть наших предложений, есть еще поправки по отмене многочисленных и неоправданных налоговых льгот и тд. Продолжение следует", - написал депутат.

Напомним, в послании народу Казахстана в сентябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя допускать спешки в вопросе принятия нового Налогового кодекса, и предложил перенести его на следующий год.

Президент также заявил, что новый Налоговый кодекс призван перезагрузить существующую систему, и сообщил о необходимости установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога и отказа от карательного подхода при налоговом администрировании.

После в МНЭ рассказали, как изменят новый Налоговый кодекс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2213223-novye-akcizy-povyshenie-kpn-aymagambetov-rasskazal-o-popravkah-v-proekt-nalogovogo-kodeksa/

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