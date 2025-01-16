Акимам трех районов объявлен выговор в Павлодарской области

Выговор акимам трех районов объявил по итогам аппаратного совещания глава Павлодарской области Асаин Байханов. Это связано с неисполнением показателей по бюджету, передает "Ирбис TV".

В общереспубликанском рейтинге по освоению бюджета по итогам 2024 года Павлодарская область на 3 позиции. Расходы при плане в 600 с лишним миллиардов исполнены на 597,7. Или 99,5%.

"Остаток неисполнения составил 3,1 млрд тенге. Из которых 861,2 млн - это экономия, 66,1 - нераспределенный резерв МИО, 820 млн - незаключенный договор с Министерством труда и социальной защиты на предпринимательские инициативы молодежи. Эти расходы в сумме 1,7 млрд тенге, или 55%, согласно Бюджетному кодексу не относятся к неосвоению", - сообщил руководитель Управления финансов Павлодарской области Женис Шакатов.

По доходной части бюджета - много вопросов. Прежде всего, к акимам Актогайского района и района Теренколь. План не выполнили.

"Я ранее поручал, что по тем районам и городам, где не выполняют меморандум, будут подводить нас по освоению бюджетных средств, особенно по доходам, мы пересмотрим все бонусные трансферты. Потом уменьшение со мной согласуйте, пусть они объясняют населению. Эти средства, которые мы у них отрежем, скажем так, будут направлены в те районы и города, которые лучше справляются со своими обязанностями", - указал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

По итогам аппаратного совещания акимам Актогайского района, районов Теренколь и Аккулы объявлены выговоры. Глава региона подчеркнул: показатели работы каждого руководителя - насколько довольно само население.

Ранее жители Экибастуза поинтересовались у акима Павлодарской области Асаина Байханова, когда пройдут выборы градоначальника. Как стало известно, экибастузцы считают своего акима Аяна Бейсекина "пахарем" и боятся, что слухи о его скором уходе подтвердятся.

Также аким Павлодарской области признал, что не все официальные лица региона достаточно активны в соцсетях, и назвал возможные причины этого.