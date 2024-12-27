Считают "пахарем": экибастузцы боятся потерять акима

Жители Экибастуза поинтересовались у акима Павлодарской области Асаина Байханова, когда пройдут выборы градоначальника, но он не смог ответить на этот вопрос, передает Pavlodarnews.kz.

Во время рабочей поездки в Экибастуз глава региона Асаин Байханов встретился с жителями горняцкого города.

Как стало известно, экибастузцы считают своего акима Аяна Бейсекина "пахарем" и боятся, что слухи о его скором уходе подтвердятся.

Асаин Байханов прокомментировал вопрос выборов акима города.

"В следующие три дня выборов точно не будет. Каждый, кто работает на достаточно ответственной работе, не может быть уверен, что в ближайшее время он будет продолжать работать на том же месте, к примеру, 10 лет. Нет такого права у нас.

Естественно, периодически такого рода слухи возникают. В целом акимы городов и районов области неплохо справляются с работой, это касается не только Аяна Уахитовича. Главная задача - обеспечение благосостояния граждан. Другое дело, что акимы отвечают за все, то есть нагрузка очень большая. Со временем это приводит к выгоранию", - сказал глава региона.

Асаин Байханов напомнил, что по предложению главы государства выборность акимов будет и впредь охватывать все более значимые административные единицы. Со следующего года вводится избираемость акимов городов областного значения и районов.

"Выборы в Экибастузе будут, но когда - я не знаю. Было бы странно, если бы я знал. Когда будет вакансия - тогда и будут", - ответил Асаин Байханов.

Напомним, политическая реформа в стране стартовала в 2021 году с голосования за акимов сельских округов. Бюллетени заполняли в 99 сельских округах Павлодарской области, впервые избрали глав в 46 населенных пунктах. Далее последовали выборы акимов Актогайского, Железинского и Щербактинского районов.

В сентябре 2024 года в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос прямых выборов акимов в стране. В следующем году в Казахстане состоится окончательный переход к этой системе.