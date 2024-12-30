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Эзотерика

"Иммунитет на хейтеров": аким Павлодарской области объяснил свою активность в соцсетях

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Аким Павлодарской области
Асаин Байханов. Фото: t.me/baspasozpvl

Аким Павлодарской области Асаин Байханов признал, что не все официальные лица региона достаточно активны в соцсетях, и назвал возможные причины этого, передает Pavlodarnews.kz.

Вопрос на встрече акима области Асаина Байханова с жителями Павлодара задала руководитель общественного объединения "Семья и дети" Гульмира Курмангалиева.

Она указала на активность главы региона в соцсетях. По ее словам, чаще всего о каких-либо проектах горожане узнают от акима области, но делать это могли бы и власти на местах.

"У казахов говорят "Бес бармақ бірдей емес", то есть даже дети из одной семьи бывают разными: один активный, другой застенчивый. Но вы правильно заметили, не все бывают открытыми. Быть открытым в социальных сетях не так легко. Это непростая задача, потому что надо иметь иммунитет против хейтеров, а их немало. Грубая критика, иногда непонимание. Это у некоторых, наверное, вызывает страх, сложности. Но будем работать над этим", - пояснил глава региона.

По словам Асаина Байханова, с начала года от павлодарцев поступило около 15 тыс. заявлений. 72% из них нашли положительное решение, а остальные приняты в работу.

Ранее глава Павлодарской области встретился с сельчанами и прокомментировал предложение местных жителей переименовать село Жанатлек, дав населенному пункту имя знаменитого казахского акына и народного композитора Жаяу Мусы.

Также аким Павлодарской области извинился перед спортсменами, когда приехал на открытие нового здания со спортивными залами для детей и взрослых, занимающихся лыжными гонками и биатлоном, на лыжной базе "Зеленая роща". Он вспомнил, что повергло его в шок при первом посещении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2206878-immunitet-na-heyterov-akim-pavlodarskoy-oblasti-obyasnil-svoyu-aktivnost-v-socsetyah/

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