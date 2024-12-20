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"Окрашивание денег" в Казахстане: о первых результатах проекта рассказали в Антикоре

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Девушка пересчитывает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Для исполнения поручения президента о контроле за расходованием госсредств Антикор масштабирует проект по "окрашиванию денег" при освоении бюджета, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство.

Как напомнили в Агентстве по противодействию коррупции, проект "окрашивание денег" реализуется на платформе "цифрового тенге" и позволяет минимизировать коррупционные риски при расходовании средств.

"Он позволяет отслеживать использование бюджетных денег на всех этапах — от выделения до полного освоения. Каждый тенге получает уникальную цифровую метку, что исключает возможность хищений и способствует рациональному использованию бюджета", – пояснили в ведомстве.

19 декабря Антикор провел межведомственное совещание по вопросам реализации проекта.

Отмечается, что сегодня проект уже внедрен в таких стратегически важных секторах, как сельское хозяйство, строительство автомобильных и железных дорог. В частности, проект тестируется:

  • в Акмолинской области при выдаче микрокредитов на покупку сельхозживотных и субсидирование затрат на технику в рамках программы "Ауыл аманаты";
  • в Атырауской области при строительстве участка дороги "Мукур – Кульсары" за 2,1 млрд тенге;
  • в Карагандинской области на железнодорожном участке "Достык – Мойынты" на 160 млрд тенге.

"Важной составляющей дальнейшего успешного функционирования механизма является полноценная интеграция с внедряемыми информационными системами госорганов, что позволит значительно повысить контроль за фактическим использованием бюджетных средств в этих отраслях", – подчеркнули в Антикоре.

В ходе обсуждения на совещании госорганам рекомендовано продолжить работу по указанным направлениям с обязательной проработкой рисков и соблюдением интересов бизнес-сообщества. Кроме того, озвучены предложения по расширению и масштабированию проекта на другие отрасли.

Напомним, в феврале этого года президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о коррупции в строительной отрасли, предложил "окрашивать" деньги.

"Это крайне важно, поскольку вывод средств снижает качество строительства, влечет дополнительные расходы из бюджета. Для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и отслеживания, или так называемого "окрашивания", денег с помощью цифрового тенге", - заявил тогда глава государства.

В марте сообщалось, что Антикор запустил пилотные проекты по "окрашиванию денег" в нескольких регионах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2202702-okrashivanie-deneg-v-kazahstane-o-pervyh-rezultatah-proekta-rasskazali-v-antikore/

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