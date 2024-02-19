Защита малого и среднего бизнеса: Токаев дал поручения главе АЗРК Марату Омарову

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Маратом Омаровым, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об исполнении Агентством контрольных функций, в том числе о совместной работе с правоохранительными органами по демонополизации экономики. Он был проинформирован о работе, проведенной в рамках антимонопольных мер реагирования. Доля исполненных предписаний достигла 90,3%.

Глава АЗРК Марат Омаров рассказал о планах Агентства по развитию конкуренции на 2024 год.

По его словам, на сегодняшний день разработана и запущена информационно-аналитическая система для анализа состояния конкуренции, оцифрованы государственные услуги, разрабатывается информационная система – база данных АЗРК, будут внедрены элементы искусственного интеллекта для выявления картельных сговоров.

По итогам встречи Токаев дал ряд поручений Омарову, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами к защите и развитию малого и среднего бизнеса.

Добавим, Марат Омаров был назначен на пост председателя Агентства по защите и развитию конкуренции в августе 2022 года.