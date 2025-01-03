Токаев: Всю ответственность за принимаемые решения и их последствия беру на себя

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi". Перевод интервью опубликовал сайт Акорды, передает NUR.KZ.

Президент попросили прокомментировать появившуюся в Сети информацию о том, что он отдает предпочтения именно в сторону внешней политики.

"Дело в том, что Казахстан с точки зрения географического расположения, экономического потенциала, современной геополитики рассматривается большинством государств мира как страна, имеющая стратегическое значение. Поэтому с нами хотят поддерживать дружественные отношения не только традиционные партнеры, но и страны даже африканского континента.

На Западе, да и во всем мире, Казахстан называют средней державой. Этот статус, конечно, ко многому обязывает, прежде всего к ответственному поведению на международной арене, конструктивному подходу к острейшим проблемам современности. Исходя из этого, Казахстан выступает последовательным сторонником ООН как «общего дома всего человечества», безальтернативной и универсальной организации", – отметил Токаев.

При этом он подчеркнул, что считает не менее важными вопросы внутренней политики.

В то же время как глава государства я ежедневно занимаюсь вопросами внутренней политики, считаю эту работу абсолютно необходимой. Поэтому утверждение о перекосе в моей деятельности в сторону внешней политики неверно.

Моя главная цель – укрепить экономический потенциал, суверенитет и международные позиции нашего государства. С самого начала президентства и по сей день всю ответственность за принимаемые решения и их последствия беру на себя, по-другому работать не могу и не хочу", – пояснил президент.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

Отметим, в интервью Токаев также высказался об авиакатастрофе в Мангистауской области, прокомментировал слухи о проведении досрочных парламентских выборов, а также ответил на вопрос о строительстве АЭС в Казахстане.