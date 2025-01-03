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Токаев: Глава государства – это нанятый госменеджер, а не "тень Всевышнего"

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором высказался о январских событиях и власти в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Говоря о январских событиях, президент подчеркнул, что Казахстан смог пройти через это тяжелейшее испытание благодаря единству нашего народа.

"Безусловно, Қаңтар научил всех нас многому. Первое, власть в стране должна быть консолидированной, никакого двоевластия. Второе, глава государства – это нанятый на определенный срок государственный менеджер, а не «тень Всевышнего». Третье, нужен тщательный отбор кандидатов на высокие государственные должности, включая руководителей силовых органов, они должны быть преданы Родине, Республике Казахстан.

И самое главное – нужно повсеместно внедрять принципы справедливости, как зеницу ока беречь единство народа на основе концепции «Закон и Порядок». Те, кто против данной концепции, выступают за анархию в обществе во имя «демократических ценностей», по сути, хотят подорвать казахскую государственность. С этим мириться нельзя. Самая высокая степень демократии – это торжество закона. К этой цели пролегает тернистый путь", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

Отметим, в интервью Токаев также высказался об авиакатастрофе в Мангистауской области, прокомментировал слухи о проведении досрочных парламентских выборов, а также ответил на вопрос о строительстве АЭС в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2207378-tokaev-glava-gosudarstva-eto-nanyatyy-gosmenedzher-a-ne-ten-vsevyshnego/

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