Внедрение искусственного интеллекта в госорганах: стоит ли ожидать сокращения числа чиновников

Глава МЦРИАП на брифинге в кабмине прокомментировал вопрос о том, стоит ли ожидать сокращения числа чиновников с внедрением искусственного интеллекта в госорганах, передает NUR.KZ.

Жаслан Мадиев признался, что таких точных прогнозов на сегодня нет.

При этом он добавил, что технологии искусственного интеллекта в первую очередь смогут освободить сотрудников от повторяющихся задач и высвободить ресурсы, чтобы сотрудники могли заниматься интеллектуальной, творческой, стратегической работой.

"То есть там, где необходим человеческий разум. Таким образом, мы хотим повысить эффективность госаппарата. Сказать, что это будет сокращение на 20-30% по отдельным областям может быть и возможно - мы сейчас такие подсчеты ведем. Там, где есть call-центры и так далее. По ним легко определить, сколько можно высвободить сотрудников, потому что за них звонки будет принимать обученный искусственный интеллект, давать ответы, необходимые справки, отправлять сообщения", - пояснил министр.

Вице-министр финансов Асет Турысов поддержал его.

"Многие вещи, которые сейчас вручную прорабатываются, они будут выполняться с помощью ИИ быстрее и эффективнее. Но, как вы правильно отметили, где-то будет вставать вопрос о каких-то оптимизациях. Но я думаю, в любом случае будет какая-то переориентация госслужащих", - добавил он.

Отметим, в сентябре президент Казахстана в своем ежегодном послании заявил о необходимости усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации.

По его словам, следует активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу "Электронного правительства".

Недавно, глава государства поделился своим видением развития искусственного интеллекта в Казахстане, а также высказался об угрозах, которые могут нести нейросети. Президент считает важным продолжить формирование институциональной среды. Он сообщил, что по его поручению правительством принята Концепция развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы.

Сегодня глава Минцифры Жаслан Мадиев показал систему ИИ, которая проанализировала казахстанские семьи и дала свои рекомендации. Он отмети, что ИИ определяет и те проблемы, над которыми нужно работать акимам.

Выслушав главу Минцифры, премьер Бектенов поручил направить рекомендации ИИ всем акимам.