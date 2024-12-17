Не ранее 5 лет со дня смерти: в Казахстане ввели новые правила по установке памятников
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В Казахстане вступили в силу изменения правил установки памятников и бюстов, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации.
На сайте Минкультуры сегодня опубликовали изменения, которые были внесены в приказ "Об утверждении Правил установления сооружений монументального искусства".
В новой редакции указано, что сооружения монументального искусства - это произведения монументального искусства (памятники, стелы, бюсты), устанавливаемые для увековечения памяти о выдающихся личностях, значимых исторических событиях.
Работу по их установке будут вести местные исполнительные органы за счет собственных средств или незапрещенных источников.
Правила установки сооружений
- Установление сооружений приурочиваются к юбилейным и памятным датам выдающихся личностей, значимых исторических событий.
- Сооружение устанавливается не ранее пяти лет со дня смерти выдающейся личности, за исключением случаев проявления героизма и отваги, внесения особого значимого вклада в укрепление независимости государства и (или) совершения значимого исторического события.
- Сооружение устанавливается в местах общего пользования, находящихся в государственной собственности.
- В одном населенном пункте одной выдающейся личности или значимому историческому событию устанавливается не более одного сооружения.
- Работа по сооружениям монументального искусства местными исполнительными органами ведется на плановой основе.
Кроме того, акиматы представляют предложения о сооружении в уполномоченный орган в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому. Предложение должно иметь финансовое подтверждение, решение об отводе земельного участка и протокол комиссии по охране памятников истории и культуры.
Напомним, о том, что Министерство культуры и информации разработало правила установки памятников выдающимся личностям в Казахстане, стало известно в мае текущего года. Тогда казахстанцам предлагалось внести рекомендации при обсуждении проекта.
Отметим, что в 2025 году в Астане запланировано проведение реконструкции памятника Кенесары хана, расположенного на набережной реки Есиль. Для этого его демонтировали.
А в Павлодаре в ноябре этого года из-за непогоды рухнул с постамента старейший памятник. На монумент Ленину, расположенный в парке Детства, ветер уронил дерево.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2201115-ne-ranee-5-let-so-dnya-smerti-v-kazahstane-vveli-novye-pravila-po-ustanovke-pamyatnikov/