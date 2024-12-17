Не ранее 5 лет со дня смерти: в Казахстане ввели новые правила по установке памятников

В Казахстане вступили в силу изменения правил установки памятников и бюстов, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации.

На сайте Минкультуры сегодня опубликовали изменения, которые были внесены в приказ "Об утверждении Правил установления сооружений монументального искусства".

В новой редакции указано, что сооружения монументального искусства - это произведения монументального искусства (памятники, стелы, бюсты), устанавливаемые для увековечения памяти о выдающихся личностях, значимых исторических событиях.

Работу по их установке будут вести местные исполнительные органы за счет собственных средств или незапрещенных источников.

Правила установки сооружений

Установление сооружений приурочиваются к юбилейным и памятным датам выдающихся личностей, значимых исторических событий. Сооружение устанавливается не ранее пяти лет со дня смерти выдающейся личности, за исключением случаев проявления героизма и отваги, внесения особого значимого вклада в укрепление независимости государства и (или) совершения значимого исторического события. Сооружение устанавливается в местах общего пользования, находящихся в государственной собственности. В одном населенном пункте одной выдающейся личности или значимому историческому событию устанавливается не более одного сооружения. Работа по сооружениям монументального искусства местными исполнительными органами ведется на плановой основе.

Кроме того, акиматы представляют предложения о сооружении в уполномоченный орган в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому. Предложение должно иметь финансовое подтверждение, решение об отводе земельного участка и протокол комиссии по охране памятников истории и культуры.

Напомним, о том, что Министерство культуры и информации разработало правила установки памятников выдающимся личностям в Казахстане, стало известно в мае текущего года. Тогда казахстанцам предлагалось внести рекомендации при обсуждении проекта.

Отметим, что в 2025 году в Астане запланировано проведение реконструкции памятника Кенесары хана, расположенного на набережной реки Есиль. Для этого его демонтировали.

А в Павлодаре в ноябре этого года из-за непогоды рухнул с постамента старейший памятник. На монумент Ленину, расположенный в парке Детства, ветер уронил дерево.