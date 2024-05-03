Кому в Казахстане могут возводить памятники при жизни: Минкультуры разработало правила

Министерство культуры и информации разработало правила установки памятников выдающимся личностям в Казахстане. Проект документа появился на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Согласно документу, сооружениями монументального искусства являются произведения монументального искусства (памятники, бюсты, стелы, барельефы, горельефы), устанавливаемые для увековечения памяти выдающихся личностей, значимых исторических событий.

Установление сооружений монументального искусства осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств и приурочиваются к юбилейным и памятным датам выдающихся личностей, значимых исторических событий.

Согласно разработанным правилам, для возведения памятника исторической личности имя этой личности должно быть в Списке исторических личностей, утвержденном Республиканской ономастической комиссией.

При этом памятник может быть воздвигнут не ранее пяти лет со дня смерти, за исключением случаев проявления героизма и отваги, внесения особого значимого вклада в укрепление независимости государства и (или) совершения значимого исторического события.

Не допускается установление сооружения на территориях частных организаций и на участках, принадлежащим отдельным собственникам и пользователям.

Местные исполнительные органы, ответственные за установление памятника, должны объявить творческий конкурс среди скульпторов на лучшие рабочие проекты сооружения. Отбирать работы будет специальная комиссия.

Обсуждение проекта новых правил продлится до 21 мая. Принять участие в обсуждении можно здесь.