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Токаев: Сохраняя спокойствие и стабильность в обществе, мы преодолеем все вызовы

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Касым-Жомарт Токаев на ОДКБ
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости - текст поздравления президента опубликовала Акорда, передает NUR.KZ.

Поздравление президента гласит:

"Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Независимости!

Этот праздник – символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе. В этот день мы все глубоко осознаем, насколько важно быть верными заветам предков и брать на себя ответственность за будущее нации. Независимость – наше общее бесценное достояние, лежащее в основе всех наших достижений. Независимость превыше всего. Защищать ее как зеницу ока – долг каждого гражданина.

Сегодня Казахстан уверенно движется вперед, следуя четким стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя свой авторитет на международной арене. Все это благодаря усердному труду и солидарности нашего народа.

Убежден, сохраняя наше единство, спокойствие и стабильность в обществе, мы преодолеем все вызовы и достигнем новых высот на пути прогресса.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!

Пусть процветает наша священная Родина!"

16 декабря 1991 года Верховный совет Казахстана принял закон о Независимости и государственном суверенитете Республики. После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.

В 2022 году статус Дня независимости был изменен: он перешел в перечень государственных праздников. Согласно закону РК "О праздниках" он отмечается один день — 16 декабря.

Добавим, как сообщали ранее в акимате Астаны, запускать салюты в честь праздника в столице не планируют. Но астанчан ждут другие праздничные и официальные мероприятия, в том числе выставки, концерты, конкурсы рисунков, турниры и спартакиады.

Праздничные мероприятия запланированы и в Алматы. Ознакомиться со списком мероприятий можно здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2200808-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-dnem-nezavisimosti/

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