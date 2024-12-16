Токаев: Сохраняя спокойствие и стабильность в обществе, мы преодолеем все вызовы
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости - текст поздравления президента опубликовала Акорда, передает NUR.KZ.
Поздравление президента гласит:
"Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Независимости!
Этот праздник – символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе. В этот день мы все глубоко осознаем, насколько важно быть верными заветам предков и брать на себя ответственность за будущее нации. Независимость – наше общее бесценное достояние, лежащее в основе всех наших достижений. Независимость превыше всего. Защищать ее как зеницу ока – долг каждого гражданина.
Сегодня Казахстан уверенно движется вперед, следуя четким стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя свой авторитет на международной арене. Все это благодаря усердному труду и солидарности нашего народа.
Убежден, сохраняя наше единство, спокойствие и стабильность в обществе, мы преодолеем все вызовы и достигнем новых высот на пути прогресса.
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!
Пусть процветает наша священная Родина!"
16 декабря 1991 года Верховный совет Казахстана принял закон о Независимости и государственном суверенитете Республики. После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.
В 2022 году статус Дня независимости был изменен: он перешел в перечень государственных праздников. Согласно закону РК "О праздниках" он отмечается один день — 16 декабря.
Добавим, как сообщали ранее в акимате Астаны, запускать салюты в честь праздника в столице не планируют. Но астанчан ждут другие праздничные и официальные мероприятия, в том числе выставки, концерты, конкурсы рисунков, турниры и спартакиады.
Праздничные мероприятия запланированы и в Алматы. Ознакомиться со списком мероприятий можно здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2200808-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-dnem-nezavisimosti/