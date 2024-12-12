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Какие мероприятия пройдут в Алматы в День Независимости

Опубликовано:

Флаги РК
Флаги РК. Фото: акимат Алматы

В акимате Алматы рассказали о мероприятиях, которые состоятся в мегаполисе в День Независимости Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Алматы 16 декабря на площади Республики состоится возложение цветов к монументу Независимости. В церемонии примут участие представители Совета ветеранов и акимата города, общественных организаций, этнокультурных объединений, участники декабрьских событий 1986 года.

Возложение цветов
Возложение цветов. Фото: акимат Алматы

17 декабря в рамках 38-й годовщины декабрьских событий 1986 года пройдет возложение цветов к памятнику "Тәуелсіздік таңы". В церемонии примут участие участники декабрьских событий, представители акимата и молодежных организаций города. Собравшиеся почтут минутой молчания память погибших. Представители духовенства прочитают поминальную молитву.

Также праздничные мероприятия пройдут в районах города.

В Алмалинском районе 13 декабря в центре Ten Qogam Алмалинского района и в Алматинском музыкальном колледже им. Чайковского пройдут концерты, посвященные декабрьским событиям.

В Бостандыкском районе 15 декабря в 16:00 в комьюнити-центре района пройдет круглый стол "Тәуелсіздік - мәңгілік елдің тұғыры". 16 декабря в 18:00 в ТРЦ Mega Alma-Ata состоится выступление академического государственно-фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы" им. Нургисы Тлендиева.

В Медеуском районе 13 декабря в 11:30 пройдет встреча на тему "Бабаларым аңсаған – Тәуелсіздік" в школе-лицее №131 им. Б. Момышулы.

В Турксибском районе 13 декабря пройдет праздничный концерт для пенсионеров в центре активного долголетия района. 14 декабря в комьюнити-центре района пройдет круглый стол "Ардагерлерді ардақтайық!" с участниками декабрьских событий и молодежью района.

В Наурызбайском районе 13 декабря в 11:00 состоится концертная программа "Тұғыры биік-тәуелсіздік" в Центре инновационного творчества (мкр. Шугыла, 347/4).

В Ауэзовском районе 13 декабря в 11:00 пройдет праздничный концерт "Тәуелсіздік тынысың, бүгінгі дәулетің, ертеңгі ырысың" в актовом зале Алматинского технологического колледжа, а в комьюнити-центре Ауэзовского района состоится флешмоб, посвященный Дню Независимости.

В Жетысуском районе 13 декабря в 14:00 состоится праздничный концерт "Тәуелсіздік - Тұғырым" в Доме культуры совместно со школой №193.

"Во всех учебных заведениях города в течение месяца проходят открытые уроки, конференции и встречи, посвященные декабрьским событиям", - добавили в акимате.

Напомним, что в честь Дня Независимости казахстанцы, работающие на пятидневной неделе, отдохнут три дня подряд: в субботу 14 декабря, в воскресенье 15-го и понедельник 16 декабря.

Недавно в акимате Астаны сообщили, что в праздник салюты запускать не будут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199621-kakie-meropriyatiya-proydut-v-almaty-v-den-nezavisimosti/

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