Здание в Алматы за 1,5 млрд тенге продали на торгах

Семь возвращенных активов, расположенных в Алматы и Астане, продали на торгах. Цена административного здания составила более 1,5 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на КУВА.

11 декабря на электронном портале E-Qazyna завершились аукционные торги. На них выставили семь возвращенных активов в Астане и Алматы.

В результате состоялись торги по реализации четырех активов по стартовой цене, сообщается на сайте ТОО "Компания по управлению возвращенными активами".

Активы следующие:

административное здание в Алматы, адрес: Бостандыкский район, ул. Байтурсынулы, 104А. Стартовая цена - 1 549 542 736 тенге, гарантийный взнос - 110 760 000 тенге;

встроенное нежилое помещение в Астане, адрес: район Нұра, ул. Кайыма Мухамедханова, 17, н.п. 6. Стартовая цена - 71 777 823 тенге, гарантийный взнос - 10 766 674 тенге;

встроенное нежилое помещение в Астане, адрес: район Нұра, ул. Кайыма Мухамедханова, 17, н.п. 7. Стартовая цена - 98 386 220 тенге, гарантийный взнос - 14 757 933 тенге;

встроенное нежилое помещение в Астане, адрес: район Нұра, ул. Кайыма Мухамедханова, 17, н.п. 9. Стартовая цена - 99 004 648 тенге, гарантийный взнос - 14 850 698 тенге.

"Вырученные средства напрвят в Специальный государственный фонд, где они сыграют ключевую роль в поддержке экономического развития страны и выполнении приоритетных задач, связанных с возвратом и эффективным использованием активов", - сообщили в компании.

В начале ноября сообщалось, что на торги собираются выставить четыре нежилых помещениях в Астане, два здания и земельный участок в Алматы и доли в двух компаниях.

В конце сентября мы писали, что конфискованное по уголовному делу и подлежащее сносу здание продают почти за 1 млрд тенге в Алматы.

Напомним, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. Предметами деятельности товарищества были определены управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами страны.