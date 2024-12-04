Сестру чиновника из области Жетісу отстранили от должности

В Управлении образования области Жетісу прокомментировали работу родной сестры руководителя ведомства на должности и.о. директора одной из сельских школ, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно данным пресс-службы управления, в связи с увольнением бывшего директора одной из школ Алакольского района по достижении пенсионного возраста исполняющим обязанности директора школы была назначена педагог-психолог Анар Кыдырбаева, по совместительству родная сестра руководителя Управления образования области Жетісу Марата Сулейменова.

Конкурс на данную вакантную должность управлением образования объявлялся с начала 2024 года четыре раза. Заявлений на участие в конкурсе не поступало.

"По истечении шести месяцев приказом отдела образования Алакольского района от 29 ноября 2024 года исполнение обязанностей директора средней школы имени Қонаева возложено на заместителя директора по учебной работе Ахан Назерке Уланқызы (принята на работу 1 сентября 2024 года)", - сообщили в ведомстве.

Здесь дополнили, что в целом по области Жетісу имеется дефицит руководящих кадров. 35 должностей первого руководителя в сельской местности остаются вакантными.

Напомним, ранее стало известно, что родная сестра главы Управления образования области Жетісу Марата Сулейменова заняла должность и.о. директора школы в одном из сел. Чиновник прокомментировал это назначение, подтвердив наличие родственных связей и отметив, что это не противоречит нормам законодательства.

А в Алматинской области руководитель отдела образования Балхашского района предстала перед судом из-за фиктивного трудоустройства сына. По делу о хищении вверенного имущества женщине назначили штраф в 9 млн тенге.